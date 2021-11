Timothée Chalamet : sa soeur Pauline, elle aussi actrice, illumine le tapis rouge !

Décidément, on ne l'arrête plus ! Mindy Kaling, qui a fait les belles heures de la série The Office dans les années 2000, enchaîne les projets et surtout les succès. Alors que son carton Netflix, intitulé Mes premières fois, a été renouvelé pour une troisième saison par la plateforme, la comédienne, créatrice, réalisatrice et autrice va mettre à disposition les épisodes d'un autre projet inédit sur HBO dès le 18 novembre 2021.

Cette nouvelle série télévisée Max Original aux allures de comédie dramatique ? The Sex Lives of College Girls, un programme déjanté qui promet des rires, des frissons comme des larmes. Et pour présenter son nouveau bébé à la terre entière, Mindy Kaling a réuni toute son équipe au musée Armand Hammer de Los Angeles le 10 novembre 2021. A ses côtés, Renee Rapp, Midori Francis - Dash & Lily -, Sierra Katow, Kavi Ladnier, Amrit Kaur, Lauren Spencer, Stephen Guarino, Renika Williams, Justin Noble, Jason Goldstein, Christina Kartchner et Richa Moorjani, toutes deux aperçues dans Mes premières fois, Alyah Chanelle Scott, Cinthya Carmona, Terrence Terrell, Mueen Jahan, Clayton Meyer, Nikki Hahn, Vico Ortiz, Conor Donnaly, Denzel Whitaker, Alexa Mansour, Richa Moorjani, Lee Rodriguez, Scott Lipman ainsi que Pauline Chalamet, son héroïne.