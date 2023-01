Tina Kunakey canon pour Mugler, un mannequin iconique recruté pour le grand show

Tina Kunakey s'est présentée dans une tenue simple et ample à La Villette pour le défilé de la dernière collection de Casey Cadwallader, directeur artistique de Mugler. C'est dans une veste crop top à épaule XXL beige que Tina Kunakey a fait un rappel aux vêtements iconiques de la marque durant les années 80. Le mannequin a également opté pour un pantalon bleu marine ample et une coiffure en demi-queue de cheval qui faisait ressortir ses boucles et qui contrastait parfaitement ce look sobre et classe. La veille, Tina Kunakey avait été aperçue dans un costume noir et blanc au côté de son amie créatrice de mode Amina Muaddi, lors du défilé Valentino.

Mugler la marque qui vit pour les caméras

Comme Savage x Fenty, la marque Mugler a opté pour un défilé avec plus de caméras sur le podium que de mannequins, histoire de mettre en lumière chaque détail du défilé et des tenues. Après trois ans d'absences, loin des podiums, Mugler en a profité pour préparer un retour en force qui marquera plus d'un.

La maison de haute couture a préparé plus qu'un défilé mais un spectacle tout entier. Depuis quelques années les défilés de modes deviennent de véritables représentations, les mannequins se transforment en danseur et le podium en cabaret. Une tendance qu'on doit à la chanteuse Rihanna grâce à sa marque de lingerie qui propose des défilés/show de quarante-cinq minutes disponibles sur la plateforme de streaming Prime vidéo.

Parmi les grands noms qui ont défilé pour Mugler en cette fin de Fashion Week, le top model Eva Herzigova, l'actrice Dominique Jackson et Irina Shayk que l'on a pu apercevoir plusieurs fois pendant cette Fashion Week notamment lors du défilé Schiaparelli où elle portait la même robe que Kylie Jenner. Des invités tout en beauté et un show plus que impressionnant de quoi rendre un bel hommage au fondateur de Mugler, celui qui a marqué plusieurs générations.