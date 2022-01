Tina Turner fait des folies : elle dépense 76 millions pour un domaine en Suisse !

La chanteuse Tina Turner s'est offert un domaine de 76 millions de dollars ! L'interprète de The best a quitté les États-Unis il y a plusieurs décennies maintenant quand elle a commencé à fréquenter son partenaire et actuel mari Erwin Bach.

Après avoir vécu ensemble à l'étranger pendant des années, le couple s'est finalement marié en 2013. Pour cela la chanteuse avait même du renoncer à sa citoyenneté américaine. En septembre dernier, ils avaient décidé d'étendre leur patrimoine en Suisse, leur lieu de résidence actuel. Ils ont alors déboursé pas moins de 76 millions de dollars pour un domaines de 10 bâtiments au bord du lac de Zurich. Le couple d'acheteurs aurait été en concurrence avec la star du tennis Roger Federer , a révélé la presse suisse, avant que ce dernier ne décide d'acheter une autre maison dans la même communauté de Staefa Village, au bord de Zurich.

Dans une interview à un média local Handelszeitung, le mari de la chanteuse de 82 ans et originaire d'Allemagne a déclaré que le déménagement avait été effectué après que lui et Tina Turner aient obtenu la nationalité suisse."Nous nous sentons très satisfait en Suisse (...) En raison de la pandémie et des conséquences, nous -comme beaucoup d'autres suisses- nous abstenons malheureusement de voyager." Erwin Bach a ajouté que le domaine sera pour le couple, un "nouveau lieu de retrait pour les weekends dans les environs immédiats." Ce qui permettra à la chanteuse de se reposer après avoir été gravement malade. Le domaine comporte un étang privé, un ruisseau, une piscine et un pont de bateau. Pendant des années, les deux tourtereaux ont loué une maison, connue sous le nom de château Algonquin dans la ville de Küsnacht, à l'extérieur de Zurich, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur citoyenneté dans le pays. En effet, la loi suisse restreint lourdement la liberté d'acheter une propriété pour les étrangers sur le territoire.

En 1997, la chanteuse avait expliqué chez Larry King pourquoi elle s'était installée en Europe. "J'ai quitté l'Amérique parce que mon succès était dans un autre pays et que mon compagnon était lui aussi dans un autre pays". Tina Turner avait expliqué que le succès musical au Royaume-Uni a été déterminant dans son choix : "Fondamentalement, l'Europe a été favorable à ma musique."