Tom Cruise prêt à faire deux fêtes grandioses pour ses 60 ans... avec une liste d'invités impressionnante !

Quelle année pour Tom Cruise ! Après son retour éblouissant dans la peau de Maverick dans le dernier Top Gun, 35 ans après le premier volet, l'acteur originaire de Syracuse près de New-York fêtera dignement ses 60 ans dans un peu plus de deux semaines. Pour l'occasion, la star, qui semble pourtant rajeunir en multipliant les rôles physiques et les cascades sur les tournages, a décidé de faire les choses comme il se doit et d'organiser pas une mais deux immenses fêtes !

Selon The Sun, Tom devrait célébrer une première fois son anniversaire en Angleterre (là où il a d'ailleurs passé pas mal de son temps ces dernières semaines avec notamment une rencontre avec la reine), au luxueux club de Soho Farmhouse dans les Cotswolds. D'après les informations révélées par le quotidien, la liste d'invités devrait comprendre quelques noms très prestigieux. On parle en effet du Prince William, du footballeur David Beckham , du présentateur James Corden, de son acolyte de Mission Impossible, Simon Pegg. "C'est une liste très sélective mais évidemment qu'il y aura des membres de l'équipe de Mission Impossible et de Top Gun, ainsi que ses proches amis." Une seconde soirée devrait ensuite avoir lieux du côtés des Etats-Unis où Tom pourra fêter l'événement avec son cercle de proches américains.

Il y a toujours un doute sur la présence ou non de la comédienne fraîchement recrutée pour le casting des deux prochains volets de Mission Impossible, Hayley Atwell. En effet, Tom et Hayley avaient été vus de nouveau ensemble après une première séparation datant de l'année dernière. Malgré une relation en dents de scie, il semblerait que c'est bel et bien terminé entre les tourtereaux. Une source a dévoilé au Sun que "malheureusement leur relation n'a pas fonctionné et qu'ils ont décidé qu'il valait mieux qu'ils restent amis." Hayley Atwell est la première femme a être apparue au bras de l'acteur de La guerre des mondes depuis sa rupture avec Katie Holmes en 2012. Ils seront quand même à retrouver à l'écran dans les deux prochains volets de Mission Impossible prévus pour 2023 et 2024.