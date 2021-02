Top Chef 2021 : Matthias prétentieux et hautain ? "C'est le problème des jeunes chefs..."

"Prétentieux", "il fait son intéressant", "insupportable"... Sur les réseaux sociaux, Matthias Marc ne fait pas l'unanimité. Le candidat de Top Chef saison 12 sur M6 est perçu par certains téléspectateurs comme un candidat hautain, un peu trop sûr de lui. Mathieu Vande Velde, son camarade de la brigade de Philippe Etchebest éliminé lors de l'épisode diffusé mercredi 24 février 2021, répond aux critiques dont Mattias est la cible, en exclusivité pour Purepeople.com.

Matthias lynché, le candidat ne fait pas l'unanimité

Lors du dernier épisode de Top Chef 2021, Matthias, Charline et Mathieu ont eu pour mission de bluffer Sébastien Vauxion, seul chef pâtissier doublement étoilé au monde, et Jérôme Banctel, qui a réussi l'exploit d'obtenir deux étoiles l'année de l'ouverture de son restaurant, autour de la pomme de terre. Très vite lors de l'épreuve, Matthias s'est imposé en chef de brigade. Le jeune chef de 28 ans a même exécuté les tâches de Charline à sa place... "Je ne suis pas là pour faire la commis. On est en équipe, il ne faut pas se la jouer solo", a lâché la jeune candidate de 18 ans, agacée par la situation.

De son côté, Mathieu n'a ressenti "ni supériorité ni prétention" de la part de Matthias, comme il l'a confié à Purepeople.com. Et les critiques des internautes, le jeune Belge de 22 ans les trouve injustifiées. "Moi, je le qualifie comme quelqu'un de déterminé, de perfectionniste. J'ai énormément d'admiration pour lui. Il est chef d'un super restaurant à 28 ans, il est créatif", lance-t-il.

"Les gens sur les réseaux devraient se calmer, il ne mérite pas ça"

Et d'apporter une explication possible au comportement mal perçu de Matthias : "Le souci que les moins de 30 ans ont, et je l'ai rencontré aussi, c'est que les gens pensent que lorsqu'on s'exprime c'est négatif. Mais en fait c'est juste que l'on n'a pas encore l'expérience et le recul, les mots nous manquent pour donner des infos sans passer pour un tyran."

Enfin, Mathieu estime que "les gens sur les réseaux sociaux devraient se calmer" car son ami Matthias "ne mérite pas du tout ce qui se passe". "Je l'ai eu au téléphone hier. On a tous des messages positifs et négatifs, c'est ça la médiatisation, on ne peut pas plaire à tout le monde, poursuit-il. Mais je pense qu'il arrive à prendre le recul nécessaire et on se soutient les uns les autres entre candidats."

Le "mini Gordon Ramsay" de la saison reçoit lui aussi parfois des messages peu agréables et sympathiques. "Je pense qu'avec la crise, les gens ont un peu plus le temps de prendre leur téléphone et envoyer des messages pour dire à quelqu'un qu'ils ne l'aiment pas. Je prends en compte les avis positifs, personnellement", conclut-il, concentré sur les déclarations d'amour enflammées de fans.

