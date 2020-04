Top Chef bientôt écourtée d'une heure, M6 s'explique

On vous le disait précédemment, les programmes sont chamboulés sur toutes les chaînes depuis le début du confinement. C'est désormais au tour de l'émission culinaire Top Chef d'en faire les frais. Nicolas Tavernost, le patron du groupe M6, l'avait déjà anticipé lors de son passage sur RTL le week-end dernier. "Nous essayons d'aller jusqu'au bout de Top Chef, qui est actuellement en diffusion. Les derniers épisodes, ce n'est encore pas totalement sûr", confiait-il incertain.

Et c'est désormais confirmé, les épisodes de Top Chef seront raccourcis à compter du 8 avril prochain. Ce sont nos confrères de Puremédias qui ont fait ces révélations. "Du 8 au 22 avril prochains, les candidats vont raccrocher le tablier une heure plus tôt que les semaines précédentes. En effet, les épisodes s'arrêteront aux environs de 22h35", rapportent-ils. Et pour la chaîne de s'expliquer : "Au vu des problèmes de montage liés aux conditions sanitaires actuelles, c'est la seule solution pour maintenir le programme à l'antenne jusqu'à la finale."

Un retour à la normale le 29 avril ?

Alors que Top Chef avait déjà rencontré des problèmes lors du tournage de la finale à cause d'un candidat malade, M6 espère que les téléspectateurs pourront suivre la suite de l'aventure normalement dès le 29 avril prochain. "Nous travaillons sur le montage afin de pouvoir proposer des épisodes plus longs dans les semaines qui viennent et revenir à la normale" dès le 29 avril, précise la chaîne.

En attendant, ce mercredi 1er avril, un nouvel épisode sera diffusé dans son intégralité. Après l'élimination de la pétillante Justine, il ne reste plus que huit candidats encore en lice : Nastasia, Gratien, Adrien, Mory, Diego, Martin, David et Mallory.