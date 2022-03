Top Chef : Glenn Viel refuse une requête, Paul Pairet obligé de s'y coller... Philippe Etchebest balance !

Ce mercredi 23 mars 2022, M6 diffuse un nouvel épisode de Top Chef. Après les éliminations d'Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty, Tania Cadeddu, Logan Depuydt puis Elis Bond, c'est un autre candidat qui sera éliminé ce soir. La soirée, présentée par Stéphane Rotenberg, sera également marquée par le retour de la mythique épreuve Qui peut battre, où Philippe Etchebest et Paul Pairet défient les candidats. Le célèbre chef bordelais était initialement seul. Depuis l'an dernier, il est accompagné du successeur de Jean-François Piège... qui n'a pas vraiment eu le choix !

Auprès de nos confrères de Télé Star, Philippe Etchebest se livre sur ce classique de Top Chef. "Même si ce n'est pas vraiment une nouveauté, la collaboration avec Paul Pairet en reste une pour moi (rires). Mais surtout, cette année, on doit préparer deux plats, confie-t-il. Si nos deux assiettes sont premières, aucun candidat n'est qualifié. En revanche, ils peuvent gagner deux points s'ils battent l'un de nos plats ou quatre points s'ils se classent au-dessus de nos deux plats."

"Est-ce Paul Pairet qui a souhaité faire partie de cette épreuve ?", demandent nos confrères. Et c'est alors que le célèbre chef aux manchettes bleues répond cash : "Absolument pas. On l'a poussé à le faire. Il a accepté parce qu'il est avec moi. On s'amuse, il m'éclate. Avec Paul, l'imprévu n'est pas de ce monde (rires). Il ne travaille pas comme ça. Tout est calculé, pensé, réfléchi. Là, il sort vraiment de sa zone de confort. Il n'a pas l'habitude de ça. C'est génial qu'il joue le jeu !" C'est ainsi que Philippe Etchebest balance que cette épreuve a été imposée à son acolyte Paul Pairet.

De leur côté, Hélène Darroze et Glenn Viel auraient-ils trop peur de se frotter aux candidats ? "Je ne sais pas s'ils aimeraient le faire, il faut le leur demander. S'ils veulent me remplacer l'année prochaine, je veux bien", lâche Philippe Etchebest. Et de se souvenir que Glenn Viel "a dit qu'il ne le ferait pas". "On a échangé avec lui là-dessus mais ce n'est pas son truc, indique-t-il. C'est vrai que c'est particulier comme exercice. Tout le monde ne se sent pas à l'aise dans ce genre d'épreuve. Même si je vais casse pipe, j'y vais ! Ça m'amuse."

Reste à savoir si le duo se fera doubler par un ou plusieurs candidats !