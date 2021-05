Top Chef, une ex-candidate maman : première et craquante photo avec sa fille

La promotion de Top Chef 2020 a assurément marqué les esprits. Lors de cette onzième saison, plusieurs candidats sont devenus les chouchous des téléspectateurs, comme Mory Sacko, Justine Piluso, Mallory Gabsi ou encore Adrien Cachot. À l'époque, Pauline Berghonnier a également réalisé un beau parcours dans l'émission de M6. La jeune femme, qui avait intégré l'équipe de Michel Sarran, avait été éliminée à la sixième semaine du concours. Depuis, elle continue de vivre de sa passion : la cuisine. Mais Pauline consacre désormais une grande partie de son temps à une toute nouvelle et craquante passion, sa fille !

En effet, la brunette a donné naissance en toute discrétion à son premier enfant et, via sa story Instagram, elle a partagé une première photo de bébé. Sur l'image, Pauline et le bambin, à peine âgé de quelques mois, et dont le prénom n'a pas été révélé, apparaissent tout sourire face à l'objectif (voir diaporama). "Mother Daughter Time", a commenté la cheffe, comprenez : "Moment mère/fille". Difficile d'en savoir plus sur les détails de sa vie de famille mais sur son compte, Pauline se présente tout de même comme la "femme de M", et donc peut-être le papa de son bébé.

Aux dernières nouvelles, Pauline Berghonnier était la cheffe du restaurant Allard appartenant au groupe Ducasse. Un restaurant pour lequel Alexia Duchêne, emblématique candidate de la saison 10 de Top Chef, a elle aussi travaillé le temps d'une "résidence éphémère". Alexia y a réinventé à sa manière la carte de l'établissement et a proposé des plats inspirés par son histoire tout en y ajoutant sa touche personnelle. Alexia et Pauline avaient même eu l'occasion de collaborer ensemble derrière les fourneaux.