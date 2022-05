Touche pas à mon poste : Géraldine Maillet très mal à l'aise, un sujet personnel en cause

Une information qui l'a intrigué, mais la chroniqueuse n'a pas voulu en dire plus, créant un léger malaise sur le plateau. Comme à son habitude, Cyril Hanouna est donc passé par la blague, lui lançant : "D'accord, il est dans le Qui est-ce ?", une petite pique qui a fait sourire la compagne de Daniel Riolo, qui a fini par lâcher le morceau, gênée : "Non, mais il est parti il y a très longtemps".

Réalisant sa bourde, le chef de bande a conclu d'un "D'accord, alors on l'embrasse", qui a fait rire les autres chroniqueurs mais pas vraiment Géraldine Maillet qui lui a répondu d'un ton un peu sec : "Pas moi, mais vous, si vous voulez". Il faut dire que la chroniqueuse avait déjà expliqué que son père l'avait abandonnée à l'âge de 5 ans.

Bifurquant ensuite sur sa maman, Dominique, malheureusement devenue sourde alors que l'amie de Julie Gayet était encore très jeune, Cyril Hanouna a finalement laissé tomber le sujet, se rendant sûrement compte de la gêne de sa complice, pilier de l'émission depuis de nombreuses années, malgré les différentes polémiques.

Jugée trop proche d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle par les chroniqueurs, elle avait été violemment prise à parti par Cyril Hanouna lors d'une discussion sur un sujet politique. L'animateur lui avait reproché d'être "insupportable" et "donneuse de leçon", ajoutant que tous les Français n'étaient pas comme elle "avec une belle vie". Une accusation qui l'avait faite sortir de ses gonds. "Vous ne connaissez pas ma vie ! J'ai 50 ans, vous ne savez pas ce que j'ai fait avant, vous ne connaissez pas mon parcours. Qu'est-ce que vous connaissez à ma vie ?!", avait-t-elle rétorqué avant de menacer de quitter le plateau : "Si c'est comme ça je me tais, et je vais peut-être même partir". Une menace qu'elle n'avait pas mise à exécution, mais l'émission s'était terminée de manière glaciale. Plus tard dans la semaine, tous les deux s'étaient réconciliés.