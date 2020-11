TPMP – Audrey Bouetté : La sensuelle chroniqueuse est une ex d'une star de télé-réalité

C'est le vendredi 13 novembre 2020 que les téléspectateurs de C8 ont pu découvrir Audrey Bouetté Tiger, une nouvelle chroniqueuse à la plastique de rêve. Et pour cause, elle est mannequin. La bombe n'est d'ailleurs pas une inconnue des fans de télé-réalité puisqu'elle est sortie avec Julien Guirado.

Son histoire d'amour avec l'ancien candidat de Secret Story (saison 7, en 2013) a commencé à faire parler d'elle à partir de mai 2018 puisque le duo avait posté de nombreuses photos de leur séjour en République dominicaine. Ainsi pouvait-on les voir au lit, siroter un verre ou encore se balader en voiture. Le même mois, le couple avait même participé au dîner de gala de la 6e édition de la Fashion Week de Monte-Carlo à Monaco au côté de Victoria Silvstedt. Autre apparition, ils ont été en septembre de la même année à l'enregistrement de l'émission le Show de Luxe sur la Radio Voltage. Ils y ont croisé le chemin de Raphaël Le Friant qui n'est autre que le fils aîné de Bob Sinclar. Et puis plus rien.

On ne sait pas quand l'histoire du couple a pris fin mais on se rappelle que c'est avec Martika Caringella puis avec Marine El Himer et enfin Lola que le beau gosse est sorti. Il est aujourd'hui célibataire. Comme son ex Audrey Bouetté Tiger ? Mystère...

En ce qui concerne son CV, Audrey Bouetté Tiger a été recrutée par la production de Touche pas à mon poste après la consultation de son compte Instagram. Un compte parsemé de photos d'elle très sexy et des exemples de ses prouesses dans le milieu de la mode. Elle a fait la couverture de plusieurs grands magazines comme le ELLE en Bulgarie ou le Vanity Fair en Italie. Une plastique mise en avant dans l'émission TPMP du 17 novembre 2020 puisque Cyril Hanouna n'a pas hésité à la faire défiler sur le plateau et à dévoiler quelques-unes de ses photos.

Chroniqueuse, mannequin, elle rêve aussi de continuer à percer dans le cinéma. Nos confrères de Télé Star précisent même qu'elle a été la doublure d'Amber Heard dans le film 3 Days to Kill, et a décroché un petit rôle dans Le Transporteur 4. Ils précisent également qu'elle est apparue dans le clip de Délicieuse de l'artiste Jul.