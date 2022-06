TPMP : Benjamin Castaldi "insupportable", Cyril Hanouna le recadre en direct !

Benjamin Castaldi,copie conforme de son fils Gabriel, a encore fait des siennes ! S'il était bel et bien présent physiquement sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste lundi 6 juin, son esprit, lui, semblait totalement ailleurs.

Face à son manque de participation à l'antenne, Cyril Hanouna a décidé de lui laisser une chance de se rattraper, alors que l'ensemble du plateau venait de débattre sur un cycliste qui avait accidentellement percuté sa femme lors du Tour de Colombie. "Est-ce que vous avez déjà gaffé vous, avec votre femme ou un truc comme ça ?", lui lance alors Baba, dans l'espoir qu'il se réveille un peu. "Moi avec ma femme ? Si j'ai déjà gaffé ?", répond t-il, totalement surpris et pris au dépourvu par l'animateur.

"Non mais lui c'est une catastrophe sans déconner !", souffle d'agacement Cyril Hanouna, avant de surenchérir : "Il comprend rien, c'est le gars au bout du bar qui est bourré... Sans déconner, c'est insupportable !" s'exclame t-il, complètement agacé par la passivité et le manque de concentration du chroniqueur, qui sera bientôt grand-père. "Essaye de faire une bonne intervention à 19h35, vas-y !", relance l'animateur à Benjamin Castaldi, coupé dans la foulée par Gilles Verdez qui lui demande s'il fait exprès d'avoir cette attitude. "Ressaisis-toi frérot, on t'adore mais...", rajoute alors Baba.

Occupez-vous de quelqu'un d'autre

"Vous me faites de la peine là", répond l'ancien animateur de Secret Story face à toutes ces attaques. "Oui j'ai gaffé très souvent", poursuit-il, afin de rentrer dans le vif du sujet. Mais il n'aura le droit qu'à quelques secondes de répit seulement puisque Cyril Hanouna l'interrompt une nouvelle fois, en observant un toc chez lui. "Ça va ? Ça vous gratte les mains ?", lui demande t-il en l'observant en train de faire ce geste.

"Oh ! Bon écoutez, occupez-vous de quelqu'un d'autre que moi !", s'agace alors le chroniqueur, qui semble tout de même assez amusé par la situation. Il revient finalement à la charge en répétant avoir "gaffé" avec les femmes, mais sans pour autant apporter de détails. "C'est ça ton histoire ? Allez salut !", conclut alors Cyril Hanouna, énervé par ce manque d'effort. "Je cherche !", répond Benjamin Castaldi, qui tombe alors en fou rire avec le reste du plateau, en réalisant sans doute son manque de répartie.

Une séquence qui n'a pas manqué de faire rire tout le plateau ainsi que le public, quelques jours seulement après une discussion très similaire entre Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna.