TPMP : Deux chroniqueurs plus proches qu'on ne le pensait, révélations

Il est sans conteste l'un des chroniqueurs les plus emblématiques de Touche pas à mon poste (C8). Depuis 2016, Benjamin Castaldi collabore avec plaisir avec Cyril Hanouna. Il n'hésite pas à dévoiler son avis sans langue de bois. Et malgré quelques accrochages avec certains de ses collègues, il entretient de bonnes relations avec ces derniers. Et l'une de ses grandes amitiés pourrait bien surprendre.

À l'instar de sa collègue Isabelle Morini-Bosc avant lui, Benjamin Castaldi s'est prêté au jeu de l'interview avec Jordan de Luxe pour son émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs. Et comme à son habitude, l'époux d'Aurore Aleman a été très franc quand on l'a interrogé sur ses relations avec le reste de l'équipe de Touche pas à mon poste. "Je n'ai aucun ennemi. Ou alors, si j'en ai un, je ne le sais pas", a-t-il tout d'abord assuré. Lui en revanche n'a toujours pas oublié le jour où Agathe Auproux l'a qualifié de "facho" lors de leur vive altercation au moment d'évoquer l'affaire Mennel, ancienne candidate de The Voice. "Mais en même temps, elle n'avait pas complètement tort. Parfois, c'est très violent. Et c'est vrai que mes petits camarades, à la différence de moi, ils manquent de blindage (...) On n'est pas là pour du fake. Mais quand certains sont blessés, ou le prennent mal, t'as envie de dire 'Hé mec, fais ton boulot !'", a-t-il reconnu.

Quand il n'est pas sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi est proche de certaines personnes dont Jean-Michel Maire, Kelly Vedovelli, Cyril Hanouna et, surprise, Gilles Verdez. "Il est chez moi trois fois par semaine. On bosse l'émission ensemble", a révélé l'homme de 52 ans. Leurs relations souvent tendues à l'antenne ne veulent donc rien dire. "Je suis proche de (Valérie) Benaïm, de (Géraldine) Maillet et de (Guillaume) Genton. Je ne suis pas proche de Danielle Moreau. Je ne suis pas forcément proche de (Isabelle) Morini-Bosc, mais je l'apprécie", a-t-il conclu. Ainsi, son public sait désormais tout !