Tragédie (Hey Oh) : Que devient le groupe des années 2000 ?

Cela fait plus de quinze ans que leur titre Hey Oh a inondé les ondes. Mais que peuvent bien devenir Tizy Bone et Silky Shaï, les membres iconiques du groupe Tragédie ? Il s'est passé pas mal de choses depuis leur moment de gloire, au début des années 2000. À commencer par leur surprenant retour en 2017 dans Touche pas à mon poste, passé (un peu) inaperçu. Déjà, sachez que le groupe nantais est toujours actif et bien décidé à refourger sa musique, mais pas comme avant.

Ils ont dit adieu au hip-hop pour se concentrer sur le zouk. Exit les sweats XXL, bling-bling et balades en hummer dans les rues de New York, on retrouve désormais Tragédie aux Antilles, lunettes de soleil sur le nez à bord d'un bateau allant à 100 à l'heure dans les eaux bleues des lagons. Pendant un temps, ils n'ont plus été deux, mais bien trois. Ils se sont d'ailleurs fait appeler un temps les T30, diminutif de Tragédie 3.0. En effet, le rappeur Az s'est ajouté en 2015 au duo formé en 1998.

Mais, énième rebondissement : depuis, l'excellent Silky Shaï a quitté le groupe. "On n'a pas d'animosité ni quoi que ce soit, mais il a fait son choix de quitter le groupe, tout simplement. Donc lui [Az, NDLR] est resté et on s'est rendu compte que Tragédie, c'est deux personnes. Ça marche beaucoup mieux à deux", avait confié Tizy Bone à Konbini, en février 2019.

"Tragédie c'est une institution"

Preuve que Tragédie ne fonctionne qu'en duo : la créativité de Tizy Bone et Az est définitivement boostée. Ils préparent un nouvel album, Monsieur Love, dont la sortie est prévue pour le 19 juillet 2019. "C'est un album totalement différent de ce qu'on a fait à l'époque. Mais la touche Tragédie est quand même présente. Genre avec des gros gimmick. On a décidé de parler essentiellement d'amour, parce qu'on pense qu'il en manque beaucoup", avaient confié les membres du groupe à nos confrères.

Quoi qu'il en soit, Tizy Bone garde un souvenir éclatant de sa période de gloire. "Sans vouloir mettre le groupe sur un piédestal, Tragédie c'est quand même une institution, entre guillemets. C'est-à-dire que partout, que ce soit en campagne ou dans les grandes villes, Tragédie, c'est connu. C'est les mecs qui ont la patate et la bonne humeur, c'est connu pour ça. C'est presque comme un proverbe, tu demandes à quelqu'un 'est-ce que tu m'entends ?' Il va te dire : 'Hey Oh'", avaient philosophé les membres du groupe. On leur souhaite le meilleur pour la suite.