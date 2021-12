Triche dans Koh-Lanta : Laurent cloue le bec à ses détracteurs et s'explique enfin !

Koh-Lanta, La Légende, c'est fini. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la grande finale tant attendue a offert une issue exceptionnelle aux téléspectateurs. En raison des nombreuses tricheries durant le tournage de cette édition All Stars, la production a pris une décision radicale : pas de gagnant, et le chèque de 100 000 euros a été reversé au fonds Pour Bertrand-Kamal, ex-candidat du programme mort en septembre 2020 d'un cancer du pancréas. Claude et Laurent, les deux finalistes de cette saison, sont semble-t-il mêlés aux différents scandales. Ils auraient mangé en cachette sur le camp mais aussi participé à des dîners clandestins ! Sur Instagram dimanche 19 décembre 2021, Laurent répond à la polémique à sa façon.

Tout d'abord, en story, le charmant brun aux cheveux bouclés partage son évolution physique entre son arrivée en Polynésie française et la fin du jeu. Il s'affiche ainsi ultra-musclé, abdos en béton et bras bien gonflés. Puis, en vidéo, il affiche sa silhouette à son retour. Égratignures au niveau des jambes, des restes de tablette et surtout pas mal de kilos en moins, à vue d'oeil ! Aussi, Laurent a les joues creusées et une barbe blanche. Rappelons que juste avant la finale, les aventuriers encore en lice avaient eu la possibilité de se peser. En montant sur la balance, l'athlète avait eu la surprise de voir qu'il s'était délesté de 9 kilos ! "On voit quand même que j'ai bien morflé !", s'était-il exclamé. Une manière pour lui de répondre à ceux qui estiment qu'il n'a pas perdu beaucoup de poids du fait qu'il se serait gavé de frites, pâtes et pizzas en tout genre !