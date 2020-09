Tristan Lopin victime d'un accident : l'humoriste couvert d'hématomes

Un brin de maladresse aux conséquences douloureuses. Victime d'un accident de vélo, Tristan Lopin a dévoilé une photographie de son visage recouvert d'hématomes. Un énième pépin en cette période déjà compliquée pour tout le monde. "Photo officielle de l'année 2020, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux pour s'amuser de ce désastre cycliste. En vrai, je me trouve grave désirable dans cette ambiance remake de Fight Club (il faut juste oublier le fait que je me suis juste pris un arbre)"

C'est juste un accident, tout va bien !

Le jeune humoriste de 33 ans a plutôt pour habitude de semer blagounettes et franches rigolades. Cette fois-ci, en revanche, il a semé le doute et l'inquiétude. Beaucoup se sont demandé s'il n'avait pas été victime d'une attaque homophobe qu'il n'osait pas évoquer. Mauvaise hypothèse. "Par contre, là, il faut vraiment arrêter avec : 'Ce n'est pas un arbre', a-t-il rectifié. Ça devient très gênant. C'est juste un accident, tout va bien ! Enfin non, mais je crois que l'arbre n'était pas homophobe, donc ça va."