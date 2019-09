Uma Thurman, Nicole Kidman... : Réunies par le prince Albert de Monaco

Uma Thurman, Nicole Kidman, Sonia Rolland... Les stars se mobilisent pour la protection de l'environnement ! Le prince Albert II de Monaco les a réunies pour le gala de sa fondation, à Monte-Carlo. Robert Redford et Andy Garcia étaient également de la partie.

Un parterre de stars au chevet des océans : Le Monte-Carlo Gala for the Global Ocean a eu lieu jeudi 26 septembre 2019, sur les terrasses de l'Opéra de Monte-Carlo. De nombreuses célébrités ont assisté à l'événement organisé par la Fondation Prince Albert II, à commencer par son créateur. Élégant en smoking noir et noeud papillon, le prince a accueilli ses prestigieux invités sur le photocall, parmi lesquelles les sublimes Uma Thurman et Nicole Kidman, nommées maîtresses de cérémonie.

Une Sonia Rolland immanquable dans sa robe vert émeraude, Victoria Silvstedt, Jane Seymour accompagnée de ses deux fils, Patricia Arquette et l'ex-ministre de l'Écologie Ségolène Royal ont également honoré l'invitation de la Fondation Prince Albert II. Côté messieurs, Robert Redford, venu avec son épouse Sibylle Szaggars, le troisième maître de cérémonie Andy Garcia, Chris Tucker et le pilote de Formule 1 Nico Rosberg, également accompagnée de sa femme, ont répondu présents.

"Il faut passer la main à la nouvelle génération"

Robert Redford s'est largement exprimé au cours de la soirée. L'acteur a notamment expliqué : "J'ai réalisé à quel point j'aimais la nature et les animaux. Et j'ai bien vu que tout cela était perturbé par un développement incontrôlable. Nous n'avons qu'une planète et il n'en reste pas grand-chose. C'est là que j'ai compris que je devais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la préserver."

"Ce monde appartient maintenant à la nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes très âgées, qui ont un statut important. Mais le monde avance, et elles doivent passer la main à la nouvelle génération. Parce que c'est de leur futur qu'il s'agit", a-t-il ajouté.

Le gala a été animé par des live de Gwen Stefani, Andrea Bocelli et du groupe Kool & The Gang. Robin Thicke s'est chargé de l'after party.