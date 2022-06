Un préservatif dans Koh-Lanta ? Ambre s'explique après sa nuit tout confort avec Bastien ! (EXCLU)

Mardi 24 mai 2022, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Les téléspectateurs ont assisté à la belle victoire de Bastien et Ambre lors du jeu de confort. Le duo a alors quitté le camp pour profiter d'un superbe repas ainsi que d'une nuit 5 étoiles dans des lits moelleux. Au petit matin, alors que le duo se réveillait reposé et apaisé, un objet rouge non identifié était posé au sol. Il n'en fallait pas plus pour que, sur les réseaux sociaux, certains imaginent qu'il s'agisse d'un emballage de préservatif ! Pour Purepeople.com, Ambre s'explique !

"Ce n'est autre qu'un pétale de fleur !", lâche d'emblée l'aventurière dans un éclat de rire. Et de poursuivre : "Pour moi, c'est énorme. Autant parfois il y a quelques articles qui ne font pas toujours plaisir, mais alors là... Je me dis qu'il faut vraiment être un peu demeuré pour y croire. Quand je suis tombée dessus, j'ai éclaté de rire."

Cette rumeur selon laquelle Ambre et Bastien aurait utilisé un préservatif lors de leur nuit de confort aurait pu avoir de réelles conséquences sur les vies personnelles de chacun, d'autant plus que la belle est en couple et comblée par son amoureux le volleyeur professionnel Nicolas Le Goff. Heureusement, il n'en est rien ! "J'ai directement envoyé le truc à mon fiancé, à Bastien. C'est tellement gros que ça n'a eu aucun impact ! Ni sur mon couple, ni sur mon amitié avec Bastien, assure-t-elle. Je savais qu'il y avait des gens tordus, mais depuis que j'ai fait Koh-Lanta, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Le mec est chaud... Il est allé zoomer là-dessus quand même !"

Une version qui rejoint celle d'Olga, qui avait déjà commenté le sujet au micro de Purepeople.com. "Ça me fait rire ! Beaucoup rire, même, avait-elle déclaré. C'est improbable. C'est internet, quoi. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux cette année." Et de préciser qu'il est "impossible qu'un préservatif se retrouve là comme ça", surtout que les aventuriers sont "tellement pas concentrés" sur le sexe.

