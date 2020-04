Vaiana (Disney) : L'actrice Auli'i Cravalho fait son coming out bi

Pour passer le temps, en cette période de confinement généralisé un peu partout sur la planète, de très nombreuses stars utilisent les réseaux sociaux et autres applications pour divertir leurs fans. La jeune actrice Auli'i Cravalho a profité d'un TikTok pour faire quelques confidences intimes.

La jeune star de 19 ans a posté une vidéo TikTok - sa première après avoir lancé son compte récemment - sur laquelle elle reprenait des paroles d'une chanson du rappeur Eminem intitulée Those Kinda Nights. Dans les paroles, une femme déclare être ouvertement bisexuelle... Sur Twitter, elle a clarifié les choses en répondant à un fan qui lui demandait si elle aimait "les filles". Auli'i Cravalho, qui compte 160 00 abonnés sur ce réseau social, lui a alors répondu : "Puis-je te diriger vers mon TikTok..." Une réponse qui ne laisse pas de place au doute.

Auli'i Cravalho, née à Hawaï en 2000, s'est fait connaître en doublant le personnage principal du film Disney paru en 2016 : Vaiana, la Légende du bout du monde (Moana en anglais). Un rôle pour lequel elle a prêté sa voix à plusieurs reprises depuis, pour le court métrage Moana : Gone Fishing, pour le jeu mobile Disney Magic Kingdoms et un cameo dans Ralph Breaks the Internet. La jeune actrice, récompensée d'un prix Teen Choice Awards, est aussi apparue dans le rôle d'Ariel pour le programme musical diffusé à la télévision américaine The Little Mermaid Live !. Elle a également tourné dans le film Sorta Like a Rock Star, réalisé par Brett Haley pour Netflix.

Ces dernières années, plusieurs personnalités se sont déclarées bisexuelles comme Tove Lo, Loana, Tyler Blackburn et même Kendall Jenner s'est dite ouverte aux expériences...