Vaimalama Chaves au ski : grosse chute en direct sous les yeux de son amoureux très sportif !

Vaimalama Chaves a quitté Paris quelques jours pour profiter de l'air frais de la montagne. Loin de sa Polynésie française, des palmiers, des cocos et des eaux turquoises de l'archipel de son coeur, Miss France 2019 a mis le cap sur la Haute-Savoie, dans la station de Chatel plus précisément, pour se régaler des plats de montagne et pratiquer un peu de sports de glisse. Mais dans les îles, Vaimalama Chaves n'a pas vraiment pu apprendre à skier. Heureusement, elle a pu compter sur la patience et la pédagogie son chéri Nicolas Fleury, champion du monde de VTT, pour lui apprendre quelques bases.

Le couple a partagé les images des leçons données par Nicolas Fleury à Vaimalama. Et si la belle brune semble bien se débrouiller sur les pistes pour une débutante, la reine de beauté n'a malheureusement pas échappé à la chute. C'est d'ailleurs en direct que celle-ci a été diffusée sur les réseaux sociaux dans la story Instagram (voir notre diaporama) du mannequin. Après quelques virages pourtant bien réalisés, Vaimalama Chaves finit par tomber et faire un petit rouler bouler, tout en douceur. Mais Miss France oblige, c'est tout en grâce et en classe que la jolie brune se ramasse, en gardant même son joli sourire sur le visage. Et ce n'est pas donné à tout le monde !

L'année du challenge

Décidément, Vaimalama Chaves a relevé plein de défis en cette année 2022. La jeune femme avait envie de challenge. En début d'année, Miss France 2019 a participé à Fort Boyard, aventure estivale de France 2 qui lui a donné du fil à retordre. Malgré tout, la jeune femme de 28 ans a réussi sa mission. Il y a quelques semaines, Vaimalama a radicalement changé de look provoquant la stupeur chez tous ses proches.

Elle, dont la magnifique chevelure faisait rêver beaucoup de monde, est passée par la case coiffeur pour adopter une coupe courte. Un résultat bluffant qui fait l'unanimité et qui n'a rien enlevé au charme de Vaimalama Chaves. On a d'ores et déjà hâte de découvrir ce que l'année 2023 lui réserve !