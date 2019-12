Vaimalama Chaves : Un nom trop compliqué pour Sophie Davant

Le 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves (Miss Tahiti) était élue Miss France 2019. Du jour au lendemain, sa vie a complètement changé et elle est entrée dans le coeur des Français. Ils ont dû mémoriser son prénom peu commun en métropole. Forcément, certains l'ont quelque peu écorché au départ, de quoi agacer la belle brune de 25 ans. Au début de son élection, elle leur avait donc donné un moyen mnémotechnique afin qu'ils ne se trompent plus. Mais Sophie Davant (56 ans) est semble-t-il passée à côté.

Le week-end dernier, l'animatrice de France 2 était l'invitée d'Éric Dussart et de Jade dans On refait la télé sur RTL. Et elle a admis auprès de nos confrères qu'elle ne connaissait toujours pas le prénom de Vaimalama Chaves. Interrogée sur Miss France 2020, Sophie Davant a confié : "Je sais qu'elle vient de la Guadeloupe. Clémence Botino ? C'est plus facile à prononcer que la précédente ! On l'a reçue sur le Téléthon, on a eu du mal, on s'en souvient encore !"

Afin que cela ne se reproduise plus, rappelons le moyen mnémotechnique de Vaimalama. "Je m'appelle Vaima", avait écrit l'ancienne community manager dans une première story. Et d'enchaîner avec humour en publiant une photo de lama.

Si le public a eu du mal à prononcer son prénom au départ, il a immédiatement été conquis par sa personnalité. Son humour et son franc-parler ont fait mouche. Quand elle a dû rendre sa couronne, Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, n'a pas caché qu'elle allait beaucoup la regretter. "C'est beaucoup d'émotion depuis samedi soir, j'étais très attachée à Vaimalama, c'est une fille super ! Il y a tellement de belles choses qui attendent Vai. Elle nous a tellement régalés cette année. Elle a fait beaucoup pour Miss France, il y a un avant/après Vaimalama, comme il y a eu un avant/après avec des Miss telles Marine Lorphelin, Laury Thilleman, et toutes ces miss que j'adore", avait-elle confié, très émue, à Télé Loisirs.