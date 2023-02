Valérie Bonneton : ce qu'il ne fallait surtout pas lui dire quand son fils était malade

Valérie Bonneton sera bientôt à l'affiche de Juste ciel !, dont la sortie en salles sombres est prévue mercredi 15 février prochain. À cette occasion, l'actrice était de passage vendredi 10 février 2023 sur le plateau Nathalie Levy dans En aparté, sur Canal+. Entre carrière et famille, l'ex compagne de François Cluzet s'est confiée sur une période marquante de sa vie : la leucémie de leur fils, détectée lorsqu'il n'avait que 4 ans. La star de Fais pas ci, fais pas ça a d'abord voulu rappeler le positif à tirer de cette épreuve : "Ce qui est sublime, c'est qu'aujourd'hui c'est magnifique. Mon garçon est en pleine santé. Il n'a aucun mauvais souvenir quand je lui demande s'il se rappelle de sa maladie", a assuré la maman de Joseph. "Non, je ne savais même pas que c'était grave en fait" lui dit-il aujourd'hui, tant Valérie Bonneton a "donné pour tout transformer, pour qu'il n'y ait aucun mauvais souvenir et pour que tout soit joie."

Ce combat, elle l'a mené sans sourciller, et le résultat est qu'aujourd'hui, son fils "adore les médecins, il adore les infirmières". Le résultat d'un combat sans relâche de la part de celle pour qui "Tout est toujours possible". Une force mentale incroyable, qui l'a rendue hermétique à une certaine expression de compassion qu'on pouvait lui adresser à l'époque.

"Cette expression m'énervait"

"Moi, il n'y avait pas la possibilité de me dire : 'Il faut garder espoir !' Cette expression m'énervait", a-t-elle affirmé à Nathalie Levy. Et de poursuivre :"'Garder espoir !' Il n'y a pas à 'garder espoir', ça va aller, ça va ! Ce n'est pas possible autrement". Pour traverser la tempête, la mère de famille n'a pas eu d'autre choix que de rester forte et disponible. C'est pour cette raison qu'à l'époque, elle a totalement mis sa carrière de côté : "Je n'ai pas travaillé pendant toutes ces années parce que j'étais auprès de Joseph jour et nuit tout le temps, donc je m'en suis sans arrêt occupée". Une décision qu'elle n'a nullement vécu comme un compromis, mais comme un devoir indiscutable : "Ça n'a jamais été un sacrifice" a-t-elle assuré, avant d'ajouter : "C'était ma vie. C'était comme ça. Et bien sûr, quelle immense force sort de là après... Pour Joseph, pour moi, pour ma fille aussi et pour le papa".

Néanmoins, aussi courageuse ait-elle été pendant ces années de lutte aux côtés de son fils, l'actrice garde en elle la trace d'une blessure indélébile : "C'est la pire des choses", a-t-elle confié, grave.