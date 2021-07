Valérie Lemercier partage un souvenir insolite dans sa chambre d'hôtel au Festival de Cannes...

Présenté hors-compétition au Festival de Cannes, le film Aline de Valérie Lemercier - biopic inspiré de la vie de Céline Dion - s'offre une superbe vitrine promo pour relancer la machine alors que la pandémie de coronavirus l'avait privé de salles. Il sortira officiellement en novembre 2021. La star a évoqué sa venue dans le Sud de la France, dévoilant au passage une amusante anecdote.

Interrogée par Madame Figaro, Valérie Lemercier a d'abord relaté quelle avait été sa réaction en apprenant qu'Aline serait présenté à Cannes. "Il était minuit, et j'ai pu appeler Montréal pour prévenir les acteurs du film [le personnage de René Angélil est incarné à l'écran par Sylvain Marcel, NDLR] : s'ils avaient été Français, je n'aurais pas pu (...) J'ai hâte de présenter au monde ma nouvelle famille du Québec et de les voir mêlés à ma famille de cinéma", a ainsi relaté la star. Dans ce biopic très attendu, elle incarne elle-même le personnage de Céline Dion - la chanteuse québécoise étant rebaptisée Aline Dieu - de l'enfance à l'âge adulte ! Un projet intriguant qui devrait faire venir du monde dans les salles obscures.

Très heureuse de revenir au Festival de Cannes, qui se tient du 6 au 17 juillet, Valérie Lemercier a accepté de confier à Madame Figaro un souvenir marquant et insolite de l'un de ses passages au festival. "Me réveiller dans ma chambre d'hôtel, toute seule en robe du soir. À côté du lit, un chariot avec trois club-sandwichs pas entamés...", s'est-elle souvenue. Les indices d'une fête endiablée faite la veille ? La star âgée de 57 ans ne dit pas non à une petite sauterie mais, à Cannes, elle veille tout de même à ne pas finir la tête à l'envers. Ainsi, questionnée sur un livre qu'elle aime en particulier et qui l'accompagne, elle répond : "Sans alcool, de Claire Touzard, surtout pour Cannes..."