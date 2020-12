Valérie Trierweiler : Son hommage connoté à Anne-Aymone Giscard d'Estaing, veuve de VGE

Cette fois, son "au revoir" est pour de bon. Valéry Giscard d'Estaing s'en est allé le 2 décembre après avoir traversé une année difficile entre le confinement, ses ennuis de santé et même une accusation tardive d'agression sexuelle. L'ancien président de la République a été salué et nul doute que sa veuve, Anne-Aymone, a aussi reçu de nombreux messages de condoléances. Elle avait vécu sa fonction de première dame avec une grande dignité. Ce qu'a rappelé Valérie Trierweiler.

Sur son compte Instagram, la journaliste, romancière et désormais chroniqueuse de RTL, notamment dans Les Grosses Têtes, a rendu un bel hommage à VGE ainsi qu'à sa femme Anne-Aymone Giscard d'Estaing aujourd'hui âgée de 87 ans. Postant une photo du président et son épouse, elle écrit : "Valéry Giscard d'Estaing s'en est allé. Il a été le président de réformes modernes et courageuses qui continuent à influer sur nos vies, la majorité à 18 ans, l'avortement etc. Peu de place est faite à son épouse Anne-Aymone qui traversa toutes les tempêtes à ses côtés en près de soixante-dix ans de mariage. Je lui adresse mes condoléances ainsi qu'à leurs enfants."

Valérie Trierweiler, qui a été première dame de mai 2012 à janvier 2014 - date de sa rupture avec l'ancien président François Hollande alors amoureux de Julie Gayet -, a ainsi rendu un hommage connoté à Anne-Aymone qui a elle occupé la fonction de 1974 à 1891 pendant le seul mandat de son mari. Il faut dire que côté "tempêtes", la femme de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas été épargnée et pas uniquement par celles venant de l'arène politique pour déstabiliser son époux. Dans sa vie intime aussi, elle a dû serrer les dents. Le statut de femme trompée, elle connait... VGE avait une solide réputation de séducteur et les rumeurs d'infidélité sont nombreuses. On a prêté au regretté président des histoires avec la princesse Diana ainsi qu'avec la comédienne Marlène Jobert...

Dans sa vie de couple, Anne-Aymone a aussi été touchée par un terrible drame : la mort de sa plus jeune fille, Jacinte. Celle-ci est décédée en 2018 à seulement 57 ans. C'est à ses côtés que reposera son époux. Il sera enterré samedi 5 décembre, à Authon, dans le Loir-et-Cher.