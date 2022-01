Valérie Trierweiler tout sourire avec Clara Morgane et Alma, au look audacieux, en soirée

En ces temps troublés par l'explosion de cas de Covid-19, en raison du variant Omicron, s'offrir une sortie fait le plus grand bien au moral ! Mardi 11 janvier, une poignée de chanceux a pu participer à une réception donnée à l'Hôtel Félicien, à Paris.

Rendez-vous était pris dans le chic 16e arrondissement de la capitale pour une soirée festive dans cet établissement quatre étoiles. L'hôtel lançait sa soirée baptisée Au Ciel du Félicien, afin d'inaugurer deux suites ainsi que son rooftop ; un espace de plus sur les toits de Paris, un peu à la traîne de ce côté-là par rapport à une ville comme New York. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient conviées à l'instar de l'ancienne première dame, journaliste et romancière Valérie Trierweiler. Tout sourire, celle que l'on retrouve ponctuellement dans Les Grosses Têtes de RTL, n'a pas boudé son plaisir de prendre la pose pour les photographes, alors qu'elle se fait de plus en plus rare à de tels évènements mondains.

Sur le photocall, on a également pu voir la touche-à-tout du show business Clara Morgane, ravissante dans un short en cuir. La chanteuse Alma, ex-représentante tricolore à l'Eurovision, a aussi pris la pose dévoilant une tenue audacieuse grâce une sorte de robe cape noire ouverte laissant voir son ventre nu et sa poitrine moulée dans un soutien-gorge transparent. Il fallait aussi compter sur Anaïs Parello, Anna Sherbinina, Sasha Rudakova et Garry Goldman, Romain Brau (actuellement à l'affiche du film Une femme du monde) ou encore Clémence Rochefort, Sandrine Quétier...

L'Hôtel Félicien a pu compter sur le créateur de mode français, Olivier Lapidus, qui "a utilisé son talent exceptionnel pour créer un hôtel entre couture et design à Paris". L'établissement fait une belle promesse à ses convives : "Préparez-vous à profiter d'une expérience fantastique et divine dans un monde de rêves, de voyages et de sensations. La décoration de l'hôtel Félicien offre un design innovant et sublime qui évoque un univers exquis, glamour et sensuel jusque dans les moindres détails."