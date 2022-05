Vanessa Paradis à l'honneur : sa fille Lily-Rose Depp ressort une magnifique photo d'elle !

Ce dimanche 8 mai, les mères ont été à l'honneur outre-Atlantique. Aux États-Unis, l'heure était à la fête des Mères. Et Lily-Rose Depp n'a pas oublié la sienne, Vanessa Paradis. Sur Instagram, la jeune femme de 22 ans a fait un sobre hommage à la femme de sa vie. Et son choix s'est porté sur une sublime photo de la star française. Une photo d'elle jeune sur laquelle la ressemblance avec sa fille est à nouveau frappante. Et en guise de légende, un simple coeur en gif qui en dit long sur les sentiments de la paire (voir le diaporama).

Alors que le procès entre Johnny Depp et Amber Heard continuent de faire les gros titres, le clan Paradis/Depp reste soudé. Ainsi, Lily-Rose Depp, ainsi que son frère Jack Depp, ont pu compter sur la présence de leur mère, venue à Los Angeles les épauler. Si le jeune fils du couple continue de se la jouer discret, il n'est pas rare de voir la jolie mannequin arpenter les rues de la cité des Anges en compagnie de son petit ami, Yassine Stein. Vanessa Paradis était quant à elle de retour en Europe pour assister à la présentation de la collection croisière de Chanel, le 5 mai dernier, à Monaco.

Une photo pour soutenir son père

Si Lily-Rose Depp a vu son nom citer dans le procès qui se joue actuellement entre son père et son ex-épouse Amber Heard, elle ne s'est pas exprimée sur ce dernier. En 2016, l'artiste n'avait en revanche pas hésité à prendre la défense de son la star de Pirate des Caraïbes publiquement, comme rapporté par Vanity Fair. Un cliché d'elle enfant en compagnie de Johnny Depp, qui avait fait jaser. On pouvait y lire : "My dad is the sweetest most loving person I know, he's been nothing but a wonderful father to my little brother and I, and everyone who knows him would say the same" (Ndlr: "Mon père est la personne la plus adorable et la plus aimante que je connaisse. Il a été un père formidable pour mon petit frère et pour moi et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose.").

Mais alors que le déballage médiatique continue entre Johnny Depp et Amber Heard, Lily-Rose Depp préfère rester loin de tout ce tumulte. Et toujours aussi rare sur les réseaux sociaux, le top a préféré utiliser ces derniers pour rendre un sobre hommage à celle qui compte plus que tout à ses yeux.