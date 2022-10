Vanina Giocante et Ludivine Sagnier : Cet ex très célèbre et très sexy qu'elles ont tant aimé

Il y a des actrices qui ont partagé des histoires d'amour fortes avec les mêmes comédiens. C'est le cas de Vahina Giocante et Ludivine Sagnier. L'actrice que l'on retrouve dans La jeune fille et la nuit, ce lundi 17 octobre sur France 2 et Ludivine Sagnier ont en commun un ex très célèbre et très sexy : Nicolas Duvauchelle. Et elles l'ont toutes les deux aimé passionnément, à en croire leurs rares déclarations.

Dans La blonde aux seins nus de Manuel Prada, Vahina Giocante et Nicolas Duchauvelle s'étaient donnés la réplique, et rapidement ils sont tombés fous amoureux. Selon le magazine Gala, la jeune femme, maman d'un petit Nino, bientôt 21 ans, – fruit de ses amours avec le contrebassiste Martin Gamet – et sortie d'une relation "agitée" avec le designer marseillais Ora Ito, est tombée sous le charme de Nicolas Duvauchelle. Lui était aussi papa, puisque l'ancien petit ami de Ludivine Sagnier a eu avec elle une fille Bonnie, 17 ans. Aujourd'hui elle file le parfait amour avec l'ingénieur aérospatial François Chopard.

Quant à Ludivine Sagnier et Nicolas Duvauchelle, ils se sont rencontrés en 2004 sur le tournage du film Une aventure, de Xavier Giannoli. Tous deux âgés de 24 ans, ils ont été épris rapidement l'un de l'autre. En 2005, ils donnent naissance à Bonnie avant de se séparer en 2007. Depuis sa séparation avec Nicolas Duvauchelle, Ludivine Sagnier est la compagne du réalisateur Kim Chapiron avec qui elle a deux filles : Ly Lan, née en janvier 2009 et Tàm, née fin décembre 2014. De son côté, l'acteur, lui, est également le papa de Romy, 6 ans, dont a maman est Laure Isaaz et d'Andrea (fruit de son amour avec Anouchka Alsif, dont il est séparé depuis 2018). "Je suis séparé de leurs mamans, mais nous sommes liés à vie", avait-il néanmoins fait savoir à Version Femina en avril 2017. Quant à leur fille Bonnie, la superbe adolescente est le parfait mélange de ses célèbres parents.