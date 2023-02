Vianney : Pour ses 32 ans, il avoue un de ses plaisirs coupables... pour le moins surprenant

Les années passent pour Vianney ! Le chanteur français vient de fêter ses 32 ans lundi 13 février. Pour l'occasion, l'artiste à succès a offert une petite publication du meilleur effet à ses abonnés sur le réseau social Instagram, où il est suivi par près de 700.000 personnes. On peut y apercevoir l'interprète de Je m'en vais prendre la pose devant un gâteau d'anniversaire particulièrement appétissant sur les deux premiers clichés, puis en train de souffler les fameuses bougies dans une ultime vidéo.

Un moment de pur bonheur donc, que Vianney a tenu à partager avec ses fans. Mais loin de se contenter de ces clichés et de cette séquence amusante, le chanteur s'est fait plaisir dans la légende de cette publication. Jamais le dernier pour rigoler, il s'est ainsi fendu d'un message hilarant et en a profité pour lâcher quelques dossiers sur sa propre personne.

Vianney fan d'Affaire Conclue !

"Trente-deux : chiffre assez neutre et sans grand intérêt. Ni jeune ni vieux, vous commencez à assumer que vous êtes fan d'Affaire conclue et des faits-divers de Hondelatte ; et votre petit-frère vous défonce à Call Of Duty", écrit ainsi le chanteur. Un message plein d'auto-dérision qui déclenché le rire de nombre de ses followers, dont certains qui jouissent d'une belle côte de popularité, comme la chanteuse Barbara Pravi, l'artiste Keen V ou encore le groupe 47Ter. Ainsi, on apprend que Vianney a un faible pour l'émission présentée par Sophie Davant, tout comme celle animée par Christophe Hondelatte.

Vianney a connu un immense succès grâce à ses chansons populaires au milieu des années 2010. Son premier album Idées Blanches, a été une belle réussite critique et commerciale, et lui a valu une première Victoire de la musique. Ses deux autres disques qui ont suivi ont été couronnés d'un destin similaire.

Le chanteur a également gagné en popularité grâce notamment à sa participation à l'émission The Voice en tant que juré depuis 2021. Côté coeur, son parcours est également teinté de réussite puisqu'il est en couple depuis 2016 avec la violoncelliste Catherine Robert et est père d'un garçon prénommé Edgar. Il serait aujourd'hui marié avec sa dulcinée, et doit passer un excellent début de semaine puisqu'après son anniversaire hier, il fête aujourd'hui la Saint-Valentin !