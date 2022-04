VIDÉO – "50 ans pour trouver où il est enterré": Hugues Aufray se confie sur le suicide de son frère

A 92 ans, Hugues Aufray n'a pas envie de lâcher le lien avec son public ! Le chanteur de Santiano ou d'Adieu Monsieur le Professeur, repart en effet pour une tournée des églises dans les prochaines semaines, un défi technique qui lui plait beaucoup et le force à s'adapter à de nouvelles conditions. Invité dans l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche, ce 24 avril, il a d'ailleurs raconté que c'est Laurent Voulzy (qui a fini par le rejoindre) qui lui en avait donné l'idée, l'ayant lui-même fait quelques années plus tôt. Mais si l'animateur l'a écouté, captivé et médusé par sa forme à cet âge, il a fini par lui rappeler un souvenir vécu en 2002 sur le même plateau. Hugues Aufray avait chanté sa sublime ballade Céline devant Céline Dion, très émue puisqu'elle tient son prénom de la chanson. Il avait alors parlé de l'une des plus belles voix du monde pour la chanteuse, une anecdote qui a poussé Michel Drucker à le questionner sur sa propre voix, chaude et éraillée.

"Moi je n'ai pas une voix de chanteur [...] mais j'avais surtout un frère avec une des plus belles voix du monde. Il aurait fait une grande carrière à l'opéra", a-t-il raconté, ému d'entendre parler de "Kako", qui s'appelait en réalité Francesco. Car ce grand frère, âgé de deux ans de plus que le chanteur, s'est ôté la vie dans la fleur de l'âge. "Il s'est suicidé à l'âge de 27 ans", a-t-il révélé. Un événement tragique qu'il a eu du mal à vivre puisqu'il n'a pas su pendant longtemps... où son frère était enterré ! "J'ai mis 50 ans avant de trouver l'endroit où il est enterré. C'est pendant ma dernière tournée au Québec, où le petit jeune qui conduisait notre bus m'a dit qu'il allait chercher. Il a cherché et on l'a trouvé". Une histoire émouvante, qui ne s'arrête pas là.

Un lieu lourd de sens

"Il était enterré, écoute bien : il a été baptisé Francesco, parce que maman adorait Saint-François d'Assise. Et j'ai trouvé la tombe, il était enterré à Montréal, où il s'est suicidé, dans le cimetière Le repos Saint-François d'Assise", a-t-il conclu. Une belle histoire pour lui, qui a enfin pu rendre hommage à son frère après tant d'années. Il avait déjà parlé de Francesco il y a quelques semaines, dans l'émission Passage des Arts sur France 5. "Il a décidé de quitter le monde volontairement à la suite d'un très grand chagrin d'amour vécu d'une façon très romantique et victime quand même du racisme puisqu'il voulait épouser une jeune chinoise. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre et les parents se sont opposés (...) J'étais persuadé qu'il allait être une star", a-t-il fait savoir. "J'ai fait la carrière, avec ma voix minable, que mon frère aurait dû faire", avait-il expliqué à Claire Chazal. Pour rappel, Hugues Aufray avait un autre frère, Jean-Paul, devenu physicien, et une soeur Pascale, actrice, qui sont tous les deux également décédés.