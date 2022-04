Diaporama VIDÉO – "50 ans pour trouver où il est enterré": Hugues Aufray se confie sur le suicide de son frère

Hugues Aufray - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 24 avril sur France 2. Le 15 avril 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Hugues Aufray et sa compagne Murielle Megevand - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 24 avril sur France 2. Le 15 avril 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

5 / 14

Hugues Aufray et Vianney Bureau - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage