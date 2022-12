Vincent Cerutti, -14 kilos en 4 mois : incroyable photo torse nu et confidences, Hapsatou Sy se moque

Vincent Cerutti n'a pas attendu le Nouvel An pour prendre l'une de ses résolutions. Le 27 décembre 2022, l'animateur de la matinale de M Radio (avec Malika Ménard) a partagé un détail qui fait sa fierté à sa communauté Instagram.

C'est au Sénégal qu'Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti ont posé leurs valises pour passer les fêtes de fin d'année avec leurs enfants Abbie et Isaac Haroun Giovanni (6 ans et 3 ans), ainsi que la famille de la businesswoman de 41 ans. Le quatuor profite donc du soleil et a la joie de pouvoir enfiler un maillot de bain pour se baigner. L'animateur de 40 ans a d'ailleurs pris la pose en short de bain rouge et blanc, laissant ainsi entrevoir sa silhouette de rêve. Il affiche une mine réjouie et il a de quoi. Il en a en effet profité pour partager une nouvelle.

"Hashtag j'me la raconte en mode Sénégal. Et cela dit entre août et décembre (aujourd'hui mardi 27) j'ai gagné mon pari !! Passer de 99 kilos à 85 kilos sans faire de sport ! Et c'est pas des conneries ! Comme quoi en faisant attention à ce qu'on mange et à la qualité des produits ça marche ! Suis trop content car du coup (même si ce n'était pas la motivation première) je rentre dans tous mes costards d'ancienne vedette. Elle est pas belle la vie", peut-on lire en légende de la publication.