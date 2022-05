Vincent Lindon : La triste origine de ses tics dévoilée

Ce mercredi 25 mai sera diffusé La loi du marché sur Arte, un long-métrage social qui met en scène la vie de Thierry, un chômeur quinquagénaire qui subit de lourdes déconvenues financières, interprété par Vincent Lindon. Un rôle qui avait permis à l'acteur de décrocher le prix d'interprétation à Cannes puis dans la foulée un César du meilleur acteur. Autre actualité brûlante pour le comédien, il a été désigné comme président du jury de l'édition 2022 du festival de Cannes. Il remettra ce dimanche la prestigieuse Palme d'or dans la grande salle du Théâtre Louis-Lumière. Une consécration pour l'acteur qui a longtemps dû affronter ses tics lors de ses apparitions publiques. Une caractéristique qui lui vient d'un traumatisme familial survenu dans son enfance.

C'est après la séparation de ses parents, alors qu'il n'a que 5 ans, que Vincent tombe dans un profond mal-être. "Ce sont des tics affectifs. D'après ce que j'ai compris, les tics sont arrivés au moment où ses parents se sont séparés" expliquaient ses amis interrogés dans le cadre de l'émission de France 2 Un jour un destin. "Il a beaucoup souffert de ça, une impression qu'il n'était plus dans aucune des deux familles" poursuivaient-ils.

Des séquelles d'une séquence douloureuse de sa vie, qui n'ont jamais empêché le comédien d'exercer son métier. "Quand je tourne, à partir du moment où on dit moteur, je n'en ai pas" déclarait-il en 1990 dans l'émission de Thierry Ardisson , Lunettes noires pour nuits blanches à l'occasion de la sortie de son film Il y a des jours... et des lunes. "Je n'ai plus de tics, quand je joue un personnage, quand j'oublie que je suis Vincent" déclarait-il également en 2020 lors d'une interview Konbini. Sûr de lui, Vincent Lindon, qui vient tout juste d'officialiser sa relation amoureuse, confiait finalement à l'homme en noir: "Je n'ai absolument aucun complexe, ça m'est complètement égal."

La Loi du marché, sur Arte ce soir en prime time.