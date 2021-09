Virginie Efira : Son compagnon Niels Schneider évoque le drame qui a changé sa vie

C'est l'un des succès de l'année 2018. Le film de Gilles Lellouche, Le grand bain, a littéralement conquis la France lors de sa sortie. Avec une histoire originale et un casting composé entre autres de Guillaume Cane, Leïla Bekhti,Mathieu Amalric et Philippe Katerine, cette comédie autour d'une bande de quarantenaire qui se met à la natation synchronisée a cartonné. D'ailleurs vous aurez la chance de la revoir ce soir sur TF1.

Dans ce film, on retrouve également Virginie Efira. L'actrice belge de 44 ans est au sommet de sa carrière en ce moment, et tout va pour le mieux côté coeur également. Depuis 2018, elle est en couple avec l'acteur franco-québecois Niels Schneider. Le beau gosse de 34 ans vit une belle aventure avec celle qui fait partie du jury de la Mostra de Venise cette année. Si tout semble aller aujourd'hui, la vie n'a pas fait que des cadeaux à celui qui a quatre frères. Lorsqu'il est encore adolescent, son grand frère Vadim, également acteur, se tue lors d'un accident de la route. "C'est lui qui m'a transmis son amour du jeu", évoque Niels dans une entrevue accordée à L'express Styles en 2014.

Peu après, je me suis inscrit dans un cours de théâtre, probablement pour me rapprocher de lui

Après la mort tragique de Vadim, celui qui a eu un véritable coup de foudre pour Virginie, raconte ce moment terrible et la décision qu'il a prise derrière et qui a changé sa vie. "En se rendant sur le tournage, il est décédé dans un accident de voiture, à 17 ans. Peu après, je me suis inscrit dans un cours de théâtre, probablement pour me rapprocher de lui", raconte-t-il. Désormais heureux et amoureux, il a donc fallu un véritable coup du sort à Niels Schneider pour se lancer dans la brillante carrière d'acteur qu'on lui connaît désormais.

Retrouvez Virginie Efira dans Le grand bain, dimanche 5 septembre à 21h05 sur TF1.