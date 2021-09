Vitaa : Canon en petite robe et talons roses avec Gims

Sa vie de famille, son actu, ses looks... Vitaa partage beaucoup avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle les a encore consultés cette semaine pour l'aider à s'habiller. La chanteuse s'est méticuleusement apprêtée pour une soirée musique avec Gims.

C'est au Royal Monceau Raffles qu'a eu lieu l'événement. Jeudi 9 septembre 2021, Vitaa et Gims ont animé la soirée de lancement du Reno 6 Series, le nouveau téléphone de la marque Oppo. Les deux chanteurs ont livré un showcase auquel ont assisté les chanceux convives de la soirée.

Pour l'occasion, Vitaa a sorti le grand jeu ! La bombe remise de sa blessure à la jambe portait une robe Givenchy et des souliers roses Prada, qu'elle a failli laisser pour une autre paire violette. Dans sa story Instagram du jour, les followers de Vitaa se sont majoritairement prononcés en faveur des roses (64% contre 36). Gims, lui, est monté sur scène tout de blanc vêtu et chaussé de baskets Balenciaga.

Grâce à ce showcase pour Oppo, Vitaa a retrouvé les sensations du contact avec le public. La chanteuse repartira bientôt en tournée avec son acolyte Slimane. Les deux interprètes de l'album VersuS ont déjà enchaîné les festivals cet été. Le duo avait notamment fait étape aux Francopholies à La Rochelle, le 11 juillet dernier.

Vitaa s'était ensuite accordée des vacances bien méritées ! Elle a posé ses valises dans le Sud de la France, avec son mari Hicham Bendaoud et leurs deux fils, Liham et Adam, âgés de 10 et 6 ans. La petite famille est passée par Carcassonne, la Corse puis Saint-Tropez. Vitaa y avait notamment retrouvé ses amies Demdem (l'épouse de Gims) et Christina Milian.

Le séjour a malheureusement été gâché par une chute de Vitaa et une admission à l'hôpital. "Évidemment, fallait que ça finisse aux urgences, avait-elle commenté sur Instagram après son petit accident. Merci à tous pour vos messages ! Très mauvaise chute. Soirée aux urgences. On sera fixés très bientôt, j'espère que ce n'est pas trop grave." Désormais sur pied, Vitaa est prête à sillonner les routes de France !