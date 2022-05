Vitaa maman pour la 3e fois : moment tendresse et sieste câline avec sa petite Noa

Jamais deux sans trois pour la chanteuse Vitaa ! Le 10 avril 2022, l'épouse d'Hicham Bendaoud a accueilli son troisième enfant : une petite fille baptisée Noa qui la comble de bonheur au quotidien. Maman de deux garçons, légèrement plus grand, Liham, 10 ans et Adam, 7 ans, l'artiste retrouve donc les joies des biberons nocturnes et des couches pleines... mais cette fois-ci, aux motifs roses. Et des siestes câlines ! Sur son compte Instagram, la Mulhousienne de 39 ans a partagé une photographie sur laquelle son bébé de quelques jours se repose délicatement sur son torse, en plein somme.

Je t'aime ma fille

Bien sûr, comme à son habitude, Vitaa camoufle le visage de son enfant à l'aide d'un large coeur blanc. Le jour où elle avait annoncé la naissance de sa fille, la grande copine de Diam's s'était assurée qu'on ne pouvait pas apercevoir la bouille de son bébé, qui camouflait elle-même son visage de sa main. Ouf. "Noa. 10.04.22.

Louanges à toi Seigneur de m'avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures, écrivait-elle alors sur les réseaux sociaux. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits. Je t'aime ma fille."

Si jeune, Noa a déjà une jolie liste d'amis pour la vie. Elle est née à quelques jours d'écart du troisième enfant d'Amel Bent, un petit garçon, et n'aura également pas beaucoup d'écart avec Esmeralda, la fille de Slimane. La petite soeur de Liham et Adam célèbrera bientôt son premier mois et voilà qu'elle a déjà tout d'une grande. Sa maman, en sachant qu'elle était enceinte, lui avait préparé une large garde-robe de mannequin à base de bodies Baby Dior, de bavoirs et de culottes Fendi ou Givenchy. A deux semaines à peine, elle voyageait carrément en jet privé pour la première fois avec sa mère et son ami et manager Saïd Boussif, qui avait, pour l'occasion, mis une ceinture sur la nasse du porte-bébé. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas, pour intégrer la famille de Vitaa...