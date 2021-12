Vivement dimanche : Camille Lellouche et Grand Corps Malade face à Pascal Obispo

Dimanche 5 décembre 2021, France 2 diffusera un numéro inédit de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Michel Drucker a reçu de nouveaux invités de marque sur son fameux canapé rouge afin qu'ils se confient sur leurs projets.

Après s'être confiée sur les violences conjugales qu'elle a subies, lors de sa récente interview pour Sept à huit, c'est dans Vivement dimanche que Camille Lellouche fera quelques confidences au présentateur de 79 ans. La belle brune évoquera son premier album A, porté par les singles Fumette et T'es où?, sorti le 26 novembre dernier. Elle était au côté de Grand Corps Malade, avec lequel elle a fait un duo sur le titre Mais je t'aime. La chanteuse Kimberose, qui a aussi eu la joie de chanter avec le slameur sur le tube Nos plus belles années, a également fait le déplacement au Studio Gabriel. La jeune femme a en plus sorti le 12 novembre une version Deluxe Edition de son opus OUT. Enfin, le public retrouvera le producteur de musique et producteur de cinéma français Jean-Rachid Kallouche, qui collabore avec Grand Corps Malade, et le caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Viendra ensuite Vivement dimanche prochain avec Eddy Mitchell. Le chanteur a sorti son 39ème album très rock et country baptisé Country Rock pour fêter ses 60 ans de carrière, sorti le 19 novembre. L'artiste Pascal Obispo, qui a été victime d'un malaise alors qu'il était en concert privé à Bruguières près de Toulouse (Haute-Garonne) le 29 novembre, a répondu présent. L'homme de 56 ans a sorti l'album France le 28 octobre dernier. Une création destinée à France Gall. La navigatrice Maud Fontenoy était quant à elle sans doute venue parler de l'opération "Des rosiers pour une ruche", qui a pour objectif de récolter des fonds pour acheter des ruches et repolliniser le territoire. Du côté des "chroniqueurs" cette semaine, ce sont l'humoriste Mathieu Madénian et le mentaliste Viktor Vincent qui complètent la liste.