Vivement dimanche : Dany Boon à l'honneur face à la sublime Sonia Rolland

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité.

En première partie, Michel Drucker va accueillir sur son canapé rouge en tant qu'invité principal Dany Boon. Le comédien est actuellement à l'affiche du film Une belle course depuis le 21 septembre, avec Line Renaud. Réalisé par Christian Carion, le long-métrage suit le personnage de Madeleine, 92 ans, qui doit rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur de taxi, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. En plus de promouvoir ce touchant nouveau projet, Dany Boon aura également l'occasion de parler de sa carrière en général ainsi que de ses origines et de la région où il a grandi.

La suite de l'émission mettra en avant la belle Sonia Rolland et sa partenaire de jeu Béatrice de La Boulaye. Ensemble, elles défendront la saison 3 de la série policière Tropiques criminels. Celle-ci débarquera sur France 2 à partir du 30 septembre prochain. L'artiste Adé rejoindra également le plateau. L'ancienne chanteuse du groupe Thérapie Taxi, a sorti ce vendredi 23 septembre son premier album appelé Et Alors ?. Michel Drucker recevra en outre Patrick Sabatier, auteur du roman La Lettre dans lequel il partage le lourd secret de sa famille qui a bouleversé sa vie.

Côté humour, Mathieu Madenian sera invité à parler de son nouveau spectacle intitulé Un Spectacle familial et Anne Roumanoff fêtera son anniversaire (ses 57 ans) entouré des équipes de Vivement dimanche. L'humoriste, actuellement en tournée avec son one-woman show Tout va presque bien ! se verra même offrir un très joli bouquet de fleurs comme on le découvre dans notre diaporama. L'écrivain Nathan Devers sera par ailleurs de retour dans l'émission, tout comme le magicien David Jarre (le fils de Jean-Michel Jarre) et le caricaturiste Emmanuel Chanu.