Wejdene accusée d'avoir fait de la chirurgie à 16 ans : elle répond

Il y a bien une raison pour laquelle tout le monde avait un doute sur l'âge de Wejdene. Alors que son titre Anissa buzzait, ses fans se demandaient si elle était majeure. Tenues luxueuses, perruques, maquillage et séquences d'elle au volant : Wejdene entretenait le mystère. En sortant son premier album, 16, elle révélait son âge au public.

Malgré le fait que Wejdene soit adolescente, certains de ses fans la soupçonnent d'avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Dans un jeu de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, l'interprète de Coco a reçu la question suivante : "Tu as changé physiquement depuis un an. As-tu retouché quelque chose sur ton visage ?". Visiblement amusée par cette question, Wejdene a démenti avoir déjà fait de la chirurgie esthétique. "Non j'ai juste grandi", a-t-elle répondu.

Wejdene est donc de retour sur les réseaux sociaux après quelques jours d'absence. "Des fois ça fait du bien de se couper des réseaux... mais je reviens très bientôt", a-t-elle expliqué lundi, précisant être bientôt de retour en studios. Sur Instagram comme sur Twitter, Wejdene est parfois la cible des pires critiques, notamment sur son apparence. "Des fois il y a des critiques... J'ai l'impression que ces gens ne sont pas des humains", avait-elle déploré au micro de LCI. "Parfois y a des trucs, j'ai envie de jeter mon téléphone en les regardant. Comment tu peux dire ça à quelqu'un, en fait ? Genre des gens hyper méchants, qui souhaitent la mort, et tout", avait-elle révélé lors d'une interview à franceinfo.