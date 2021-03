Wejdene en couple avec un footballeur ? Elle s'amuse à semer le doute sur son identité

La star du foot était à Dubaï en décembre dernier, au même moment que Wejdene. Lors d'une virée safari dans le désert, Yvan Neyou prend la pose avec Feuneu, le producteur de la jeune femme... et la jeune blonde apparaît sur le côté, comme coupée de la photo. En septembre 2020, le duo apparaissait déjà ensemble, toujours avec Feuneu, faisant la publicité d'une boutique parisienne. Mais malgré ces nombreux indices, il n'en est rien : Yvan Neyou n'est pas l'homme de la photo de couple postée par Wejdene. En effet, ce cliché a été publié le 19 mars 2021, date à laquelle le footballeur de 24 ans affrontait Monaco avec son club. En une journée, il n'a pu passer du yacht à Dubaï au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne.

Wejdene en couple, un coup marketing ?

Alors qui peut bien être ce mystérieux inconnu ? Les soupçons se portent sur un certain Khalilou, dont l'identité exacte n'est pas connue. C'est un jeune homme noir aux cheveux tressés, comme Yvan Neyou. En août dernier, Khalilou était en Grèce avec la belle Wejdene, Feuneu et d'autres proches. En ce mois de mars 2021, il profite du soleil de Dubaï et a publié sur son compte Instagram une photo prise sur un bateau similaire à celui où la chanteuse posait, le même jour. Khalilou semble accompagner la belle dans ses déplacements professionnels, mais peut-être qu'ils partagent plus tous les deux...