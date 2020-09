Wejdene présente sa "jumelle" sur Instagram : les internautes subjugués

Wejdene est définitivement pleine de surprises. Après une arrivée fracassante dans le milieu, un méga tube, et un premier album à seulement 16 ans, la chanteuse continue d'étonner, cette fois en dévoilant son sosie. Si la ressemblance est aussi frappante, c'est aussi parce qu'il s'agit de sa propre soeur. Le 10 septembre 2020, les abonnés de l'artiste ont pu découvrir plusieurs photos d'elle posant avec sa frangine.

"La différence entre les deux, c'est la même que Anissa et Coco", "C'est laquelle, Wejdene ?", "On dirait des jumelles", "Pourquoi elle te ressemble tellement ?", pouvait-on lire dans les commentaires. Les internautes ont désormais leur réponse.

Si d'autres artistes préfèrent préserver la vie privée de leurs proches, Wejdene n'hésite pas à partager plus de bribes de sa vie familiale. Normal, quand on sait que la jeune artiste vit chez ses parents et que sa famille fait partie intégrante de son métier. "Mes parents sont presque mes managers et mes soeurs ont dansé dans mes clips", confiait-elle au Parisien, en juin dernier.

Son père n'est pas non plus un anonyme, puisqu'il s'agit de Badra Zarzis, artiste très populaire en Tunisie. Le seul membre de la famille que Wejdene ne montrera jamais, c'est bien évidemment celle qui a inspiré l'histoire d'Anissa : sa cousine. "C'est ma vraie cousine. Je ne lui parle plus depuis que j'ai découvert que mon ex-copain m'a trompée avec elle. Je ne sais pas si elle l'a entendue. Si c'est le cas, tant mieux", racontait-elle au Parisien.

16, le premier album de Wejdene, sortira le 25 septembre 2020.