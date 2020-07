Will Smith insulte 50 Cent après un message déplacé sur sa femme

Rumeurs de nouvelles romances, officialisations, ruptures, tromperies... La vie amoureuse des stars fascine leurs fans. Ceux de Will Smith et Jada Pinkett Smith sont encore sous le choc des révélations de cette dernière, qui a avoué avoir eu une relation extraconjugale pendant une courte séparation de son mari et elle. 50 Cent a également réagi, en publiant l'extrait d'une conversation qu'il a eue avec l'acteur.

Depuis la publication des aveux de son épouse concernant sa relation avec le chanteur August Alsina, Will Smith fait l'objet de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux. 50 Cent en a publié plusieurs le week-end dernier. Le rappeur et acteur de 45 ans a notamment posté la capture d'écran d'une conversation présumée qu'il a eue avec Will Smith. Ce dernier aurait remercié Fifty pour son inquiétude, puis l'aurait insulté après un message déplacé.

"Mais pourquoi t'a-t-elle dit ça dans une émission, pour que tout le monde le voie ?", demande d'abord 50 Cent. Après la réponse de Will Smith ("Nous avions rompu, alors elle a fait sa vie et moi j'ai fait la mienne"), l'interprète du tube In Da Club a renchéri : "Et [Jada] a dit qu'ELLE seule pouvait autoriser quelqu'un à lui (sic) exploser le derrière."

À la lecture de ce message, Will Smith aurait craqué. "Va te faire foutre, 50", aurait écrit le génie du film Aladdin.