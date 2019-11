William Baldwin récompensé à La Baule devant Astrid Berges-Frisbey

Rendez-vous incontournable du cinéma, le festival de La Baule vient de fermer ses portes. Du 6 au 11 novembre 2019, il était pourtant possible de prendre part à cette si belle célébration du 7e art et de sa musique. Projections, cérémonies, avant-premières et expositions : il y en avait pour tous les goûts.

À l'issue de ce festival, plusieurs grands noms ont été récompensés au cours d'une grande cérémonie organisée le 10 novembre 2019. À commencer par Nicolas Bedos, qui remporte le prix du public avec son nouveau film La belle époque. Le prix du meilleur film est lui, revenu à Hafsia Hersi pour Tu mérites un amour. L'ibis d'or de la meilleure musique a été décerné au compositeur Rone pour La nuit venue.

Le film Lola vers la mer de Laurent Micheli a été triplement récompensé : du meilleur scénario, du meilleur acteur (Benoit Magimel) et de la meilleur actrice (Mya Bollaers). L'ibis d'or du meilleur court-métrage a été décerné à A l'aube de Julien Trauman. William Baldwin a reçu l'Ibis d'or Talent Award et l'invité d'honneur de cette édition, Gabriel Yared, a reçu l'Ibis d'or d'honneur avant d'entamer un concert et d'interpréter un titre avec Thomas Dutronc. La veille, c'est Pierre Richard qui se voyait remettre un Ibis d'or hommage pour l'ensemble de sa carrière, à 85 ans.

Évidemment, les stars s'étaient bousculées dimanche soir pour poser sur le photocall de l'évènement, à commencer par Yves Métaireau, le maire de La Baule, Christophe Barratier ou encore Sam Bobino. Yaniss Lespert (Un si grand soleil, Fais pas ci fais pas ça...) y a fait une rare apparition, avec sa compagne Betina Orsetti. Yasmina Joumblatt, Hugo Becker, l'humoriste Olivier Lejeune ou encore Jean-Pierre Castaldi étaient de la partie.

Les membres du jury ont également pris la pose avec un certain plaisir : Nadia Farès, Astrid Bergès-Frisbey, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, le compositeur Eric Neveux, le réalisateur Thierry Klifa et Thomas Dutronc. L'acteur Thierry Frémont était de la partie, tout comme François Kraus, Michael Cohen, la comédienne Vanessa Guide (Le Manoir), Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale ou encore Olivier Defays, le fils de Pierre Richard.