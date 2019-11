William et Harry fâchés : "Beaucoup de souffrance et de problèmes non résolus"

Si le duc et la duchesse de Sussex ont un temps vécu et oeuvré en choeur avec les Cambridge, et ainsi gagné le séduisant surnom de Fab Four, les deux couples ont finalement officiellement séparé leurs domiciles, activités royales et équipes au printemps dernier. Une rupture administrative, mais aussi personnelle : "Ils ne se parlent pas, personne ne prend de nouvelles, n'envoie de messages", a récemment témoigné une autre source de People.

Il y a des hauts et des bas

La diffusion du documentaire d'ITV News en septembre dernier, dans lequel le prince Harry et Meghan Markle ont chacun confié leur mal-être face à la pression médiatique, n'a certainement pas aidé à rapprocher le clan, peu habitué à ce genre de déballage sentimental télévisé. "Nous sommes frères, nous serons toujours frères, nous nous trouvons actuellement sur des chemins différents, mais je serai toujours là pour lui tout comme, je le sais, il sera toujours là pour moi, avait justement affirmé le prince Harry au sujet de son frère William. On ne se voit plus autant qu'auparavant, parce que nous sommes occupés, mais je l'aime profondément et la majorité de ces rumeurs sont montées de toutes pièces. Entre frères, vous savez, il y a des hauts et des bas."