William Sheller en couple avec Peter et Nelly : "On ne peut pas parler d'une histoire à trois"

Avec une certaine nostalgie, William Sheller s'est rappelé de ses aventures des années 1970. L'artiste désormais installé près d'Orléans a raconté ses belles histoires d'amour simultanées avec une femme, Nelly, et un homme, Peter. "C'est Nelly qui m'a poussé dans les bras de Peter. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une histoire à trois", précise-t-il dans une interview à Paris Match, parue le jeudi 18 mars 2021.

"Peter était là quand Nelly n'était pas là. Ma rencontre avec Peter, c'est quand même quelque chose... J'étais tellement pété après avoir pris de l'ecsta en poudre et un window pane, ces petits carrés de gélatine remplis de LSD...", se souvient William Sheller, qui explique avoir vu son "double" au coin de la rue. Pendant six années, Peter fera partie de sa vie.

"Je suis entré dans une asexualité"

"Logé, blanchi, nourri, jointé, cocaïné", Peter finit par ne plus travailler. "Ça m'énervait. Et il a commencé à me piquer ma coke, à picoler de plus en plus. Un soir, il était tellement bourré qu'il a failli nous tuer en voiture. Donc bye bye", se rappelle William Sheller. Peter n'a été qu'une "histoire d'affection", bien peu de chose comparé au "véritable amour" de sa vie : Nelly.

"Je peux le dire maintenant qu'elle est morte. Avec Peter, je suis toujours resté dans une ambiguïté fraternelle. La peau d'un mec, ça ne me gêne pas. Peter, c'était comme mon frère (...) Une bonne pogne de potes, oui, un câlin de potes, oui. Peter, c'était mon frère, c'était moi, c'était mon jumeau", décrit-il.

Son histoire avec Nelly s'est terminée quelques temps plus tard, lorsqu'elle lui annonce qu'elle "voulait se marier avec un autre homme". "Il était temps pour elle d'avoir des enfants. Moi, j'en avais déjà deux (...) On ne s'est pas perdus pour autant, j'étais aux mariages de ses enfants", précise-t-il.

William Sheller dit avoir "fermé la porte à l'amour" depuis sa rupture avec Nelly. "Il y aura des rencontres, des amitiés. Je suis entré dans une asexualité. Je n'avais plus de désir, même si la bête fonctionnait encore. Ce sont des rencontres qui ne sont plus faites. Mais ce n'est pas grave", positive l'artiste aux quatre Victoires de la musique.

