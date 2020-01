Yael Stone (OITNB) : Son geste fort et inattendu pour une très belle cause

L'interprète de l'inoubliable Lorna Morello dans Orange Is the New Black (Netflix) ne souhaite plus habiter en Amérique. L'actrice a révélé que les incendies qui ravagent son pays d'origine depuis désormais plus d'un mois, l'Australie, l'ont poussée à ne pas renouveler sa green card. Yael Stone ne souhaite plus faire d'allers-retours en avion jusqu'aux État-Unis, puisqu'il n'est pas "éthique sur le plan environnemental de construire une vie entre deux continents".

"Il est temps de faire un sacrifice ", a-t-elle écrit sur Twitter, avant de dévoiler une vidéo où elle explique cette décision plutôt radicale. "Après une longue réflexion, nous en sommes venus à comprendre qu'il est contraire à l'éthique pour nous d'établir une vie sur deux continents, sachant ce que nous savons. Rien que les émissions de carbone de ce vol, c'est contraire à l'éthique. Ce n'est pas juste. Je vais donc devoir abandonner ma green card et dire au revoir à ma vie en Amérique", a poursuivi Yael Stone.

L'actrice de 34 ans a ainsi décidé de déménager définitivement en Australie, assurant vouloir oeuvrer pour le climat là-bas "car le moment est venu". "C'est la guerre, et nous n'avons que dix ans, alors nous devons faire des sacrifices", a-t-elle ajouté.

Yael Stone n'est pas la seule célébrité à se mobiliser contre les violents incendies qui ravagent la faune et la flore australiennes depuis désormais plus d'un mois. Acteurs, chanteurs, influenceurs... ils ont tous appelé aux dons et à la mobilisation. De nombreux travailleurs et travailleuses du sexe ont offert des nudes à chaque personne ayant fait un don. Une Américaine a même récolté près de 700 000 dollars en quelques heures.