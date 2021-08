Yannick (Mariés au premier regard) oppressé par Mélina ? Le message lourd de sens concernant leur rupture

Yannick a-t-il passé un message à son ancienne épouse Mélina en story Instagram, le 12 août ? Après avoir passé une belle journée au Parc Astérix avec les autres candidats de Mariés au premier regard 2021 Fred et Clément, le beau métisse a posté un message lourd de sens.

Depuis sa rupture avec Mélina, Yannick profite de sa vie de célibataire. Régulièrement, il revoit des candidats de l'émission, des aventures qu'il partage sur son compte Instagram. Et il a semble-t-il voulu faire passer un message à sa future compagne. "On ne force pas un homme à vouloir se poser ou à s'assagir. Tu auras beau lui faire la morale, l'embrouiller ou le surveiller, s'il ne se sent pas prêt intérieurement, ça ne sert à rien de te fatiguer jusqu'à en devenir malade. Vieillir est obligatoire mais grandir est un choix" peut-on lire dans un tweet partagé par le candidat.

Yannick a-t-il voulu faire passer un message à Mélina par la même occasion ? C'est ce que les internautes peuvent croire au vu des déclarations du jeune homme lors de son interview pour Sam Zirah, en juin dernier. Le journaliste l'a fait réagir au fait que, selon certains téléspectateurs, il avait rompu car la brunette était "relou". "C'est vrai que je suis quelqu'un de calme, posé et sans prise de tête. Mais quand je n'ai pas envie, je dis non. Après ce serait rentrer dans les détails mais les internautes ont certainement raison", avait-il déclaré. Il avait aussi précisé que leur relation s'était détériorée quand ils ont emménagé ensemble. "Sur certains points, nous n'étions pas compatibles donc ça ne collait pas. Même en essayant de faire les choses bien, ça revenait. (...) Sans cette expérience là et ce mariage, elle et moi comme je lui ai déjà dit, ça n'aurait pas fonctionné. Ca aurait tenu un mois ou deux. Là, avec Mariés au premier regard, j'ai forcé les choses. Je pense qu'elle aussi à tout fait pour. Mais j'ai trop forcé", avait-il déclaré.