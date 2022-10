Yannick Noah : "Il ne lâche rien", ses surprenantes confidences sur son ami Jean-Jacques Goldman

Tous les deux figurent parmi les personnalités préférées des Français. Alors forcément, quand Yannick Noah parle de son confrère Jean-Jacques Goldman, cela ne peut pas rester inaperçu longtemps. Interrogé par Le Journal du dimanche du 16 octobre 2022, à l'occasion de la sortie de son 12e album, La Marfée, Yannick Noah a évoqué sa vie de chef de famille comme de village aussi, sur ses terres camerounaises, des critiques qu'il a pu subir, mais aussi de l'ancien leader des Enfoirés. Et dans des pensées bien nostalgiques...

Il s'est ainsi souvenu de sa relation avec Robert Goldman et Jean-Jacques, son frère. "Je me souviens encore de notre première rencontre, lors d'un concert pour Les Enfoirés. Avec Robert et Jean-Jacques, on a vite sympathisé, au point de jouer au tennis ensemble", a-t-il ainsi fait savoir à nos confrères du JDD. Et il a ensuite raconté une anecdote ne concernant que l'artiste de 71 ans, aujourd'hui marié à Nathalie Thu Huong-Lagier, mère de trois de ses enfants - Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007). "D'ailleurs, Jean-Jacques, avant de se lancer dans la musique, travaillait comme cordeur de raquette", a confié Yannick Noah.

Confidences surprenantes sur un autre talent de Jean-Jacques Goldman

Visiblement, il n'y a pas que la musique qui lie l'interprète du tube Les Lionnes, et Jean-Jacques Goldman. Mais aussi leur amour pour le tennis. À en croire Yannick Noah, celui qui s'est installé avec sa famille à Marseille, après avoir vécu des années à Londres, serait un bon joueur au "style unique". "C'est très marrant de le voir jouer. Il a un style unique de gaucher, il ne lâche rien", a poursuivi le père de Joalukas Noah, son plus jeune fils. Jean-Jacques Goldman et Yannick Noah sont devenus de plus en plus proches, jusqu'à finalement travailler ensemble en studio. "Il m'avait aussi écrit une chanson, 'Ni divin ni chien'. Quel cadeau", a ainsi déclaré Yannick Noah à propos de cet ami qui semble lui être cher.

Père de 5 enfants et grand-père, l'artiste de 62 ans semble être libéré et serein, même si certaines choses continuent de l'affecter. Notamment de ne pas être assez présent à Roland Garros, lieu qu'il a pourtant marqué à jamais, avec sa gloire en 1983. "Il y a deux ans, j'étais à Roland avec mes enfants : dans le stade, il n'y avait rien de moi, si ce n'est une photo dans un couloir. Je me dis : 'Quand je ne serai plus là, si mes gamins viennent à Roland, on va leur donner un ticket ou pas ?'", a-t-il ainsi confié au JDD.