Yoann Riou a perdu 22 kilos en 4 mois : avant/après et secret de sa perte de poids

C'est un homme de défis qui s'attaque à partir de ce mercredi à Pékin Express ! Yoann Riou, journaliste sportif et véritable encyclopédie en football se lance en effet dans une grande aventure, à 44 ans, entouré de son binôme, son collègue et ami Xavier Domergue. Et s'il est très connu pour sa fougue et sa bonne humeur à toute épreuve, il devrait également marquer les esprits par sa volonté de relever les épreuves, même quitte à modifier profondément son corps.

Sa dernière grande aventure sur TF1, Danse avec les Stars, l'avait notamment complètement métamorphosé : engagé comme candidat avec la danseuse Emmanuelle Berne, le journaliste s'était lancé à corps perdu dans l'aventure. Tout en sachant parfaitement qu'il ne serait pas le meilleur au niveau des chorégraphies ! Mais qu'à cela ne tienne : le quarantenaire avait relevé le défi en donnant tout son possible lors des répétitions, quitte à faire entre 4 et 8h de danse par jour !

Souvent félicité par Camille Combal, très attaché à son second degré, adoré par les autres candidats et par les internautes, Yoann Riou avait réussi à se tailler un joli parcours en battant Liane Foly, Moundir (ex-candidat de Koh-Lanta) et le mannequin Hugo Philip. Eliminé au quatrième prime de la compétition, il avait révélé avoir perdu plus de 22 kilos après ces mois d'entraînement !

Une perte de poids spectaculaire et saluée par Emmanuelle Berne, restée très proche de lui. "Je félicite mon partenaire de danse qui ne lâche rien depuis 4 mois! Le sport et l'alimentation ont changé la vie de mon Yoann Riou !, avait-elle écrit en légende de photos avant-après de son partenaire passé de 105 à 83 kilos.