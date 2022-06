Zaho et Emma Roberts sortent le grand jeu pour une somptueuse soirée Montblanc

Emma Roberts célibataire et complice avec Garett Heldund

Fraîchement arrivée des Etats-Unis, Emma Roberts, elle, a sorti le grand jeu avec une chemisette noire et une jupe noire qui lui permet d'exposer ses magnifiques jambes et un mini-sac noir à la main. Le tout avec un long manteau par-dessus pour éviter un petit coup de froid dans la capitale. Alors qu'elle est séparée de l'acteur Garett Heldund depuis janvier dernier (avec qui elle a eu un fils Rhodes Robert Hedlund né en 2020), elle est apparue très complice aux côtés du jeune Jordan Barrett qui portait un somptueux costume blanc accompagné d'un mini-sac noir. Depuis quelques temps, la nièce de Julia Roberts semble vivre pleinement son célibat et n'hésite pas à se montrer de plus en plus classe, y compris sur ses posts Instagram !