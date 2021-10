Zazie a frôlé la mort pendant une "grosse opération" : "C'était chaleureux..."

Elle chante la vie, elle danse la vie. Les craintes vis-à-vis du temps qui passe, c'est bien simple, Zazie les envoie valser. Et pour cause. Très jeune, la chanteuse et coach de l'émission The Voice : All Stars a vécu une expérience extraordinaire qui l'a aidée à relativiser. Victime d'une malformation lymphatique quand elle était enfant, elle a effectivement quitté son corps, en parfaite conscience, l'ombre d'un instant - comme elle l'a raconté à Thomas Sotto sur France Inter, dans l'émission Hors Piste, le dimanche 3 octobre 2021.

J'ai vécu cette espèce de dilatation de moi-même ou je me suis vue au-dessus pendant quelques secondes

Aujourd'hui, Zazie ne souffre plus de cette maladie qui a ruiné une partie de sa jeunesse. Et ce grâce à un lourd passage sur le billard. "J'ai eu la chance, quand j'avais 10, 11 ans, de vivre une expérience particulière. Une grosse opération, se souvient l'artiste de 57 ans. J'ai vécu cette espèce de dilatation de moi-même où je me suis vue au-dessus pendant quelques secondes. Quand je suis revenue après un petit coma, j'en ai parlé et ils ont tous halluciné, car j'avais le nom de ma maladie, tout ça etc. J'avais vécu l'opération mais d'ailleurs."

C'était chaleureux, c'était pas grave en fait...

Elle a touché la mort de près et n'en aura plus jamais peur. "C'était chaleureux, c'était pas grave en fait, explique Zazie avec beaucoup de sérénité. Je pense que ce qui est pénible dans la mort, c'est plutôt pour les gens qui restent, c'est pas forcément pour la personne qui part." Bien sûr, le fait de ne pas craindre pour sa vie ne l'exempte pas de toutes peurs. D'autant qu'elle est maman d'une adolescente de 19 ans, Lola, fruit de ses amours avec Fabien Cahen. Récemment, encore, la chanteuse avouait avoir été traumatisée le soir des attentats du 13 novembre après être passée devant une terrasse assaillie en scooter. " Ma fille a mis un temps fou à s'en remettre, moi aussi", précisait-elle.

