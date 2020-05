Zinédine Zidane : Sa femme Véronique parfaite en bikini, célébrée par leurs fils

Depuis leur mariage en 1994, Véronique et Zinédine Zidane ont construit une famille solide, constituée de quatre enfants, que des garçons : Enzo, 25 ans, Luca, 21 ans, Théo, 17 ans et Elyaz, 14 ans. Enzo et Luca ne vivant plus auprès de leurs parents en raison de leurs carrières de footballeurs respectives, il est important pour eux de ne pas oublier les dates importantes. Parmi elles, la fête des Mères.

Si elle n'est prévue que le 7 juin prochain en France, elle a déjà été célébrée en Espagne et au Portugal. Tous les membres de la famille Zidane vivent en Espagne. Zinédine, Véronique et leurs deux plus jeunes garçons vivent à Madrid, Enzo à Almeria, en Andalousie, et Luca joue à Santander, capitale de la Cantabrie, province de la côte nord de l'Espagne.

Loin des yeux ne signifiant pas loin du coeur, Enzo et Luca ont tous deux célébré leur maman sur les réseaux sociaux. Le premier a publié une photo estivale, en maillot de bain. Véronique Zidane apparaît dans un haut de bikini camouflage, avec un bob pour se protéger du soleil. "Bonne fête maman, je t'aime", a écrit Enzo en légende. Même ambiance réchauffée sur la photo publiée par Luca. Sa maman y apparaît également en bikini, affichant une ligne parfaite. "Joyeuse fête des mères", a commenté le jeune footballeur en légende.